شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتراف للرئيس الصينى حول فيروس كورونا: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الصيني شى جين بينج، بعد اجتماع بشأن مكافحة فيروس كورونا، أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام.

وكانت قررت السلطات الصينية تعليق دخول أو خروج الحافلات من العاصمة بكين لمواجهة وصول فيروس كورونا إلى المدينة وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، ومن جانبه يعقد الرئيس الصيني "شى جين بينج" اجتماعا لإتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن السلطات الصينية نشرت أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات فى مركز تفشى المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.

وتم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا، حيث أصبح الفيروس الآن في أربع قارات.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن هناك 1287 حالة مؤكدة، منها 444 حالة جديدة، فى الوقت الذى توفى فيه 41 شخصًا، بينما لا تزال 237 حالة فى مرحلة خطيرة.

وأرسل جيش التحرير الشعبي الصيني 450 من الموظفين الطبيين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في مكافحة الأوبئة الفيروسية، إلى ووهان للمساعدة في المستشفيات المحلية، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المراكز الصحية في ووهان تكافح من أجل علاج المئات من المرضى ، مع إبعاد الكثير منهم عن المستشفيات المكتظة بالمرضى الذين يرقدون في ممرات مكتظة.