احذر.. الإندومى فيها سم قاتل.. 10 أضرار عن الشعرية سريعة التحضير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعرية سريعة التحضير تباع الآن فى السوبر ماركت والأكشاك وجميع منافذ بيع المنتجات الغذائية، نظراً إلى أنها تشبه المكرونة وطعمها لذيذ وتسد الشعور بالجوع، لكن لها العديد من الأضرار إضافة إلى أنها مفتقرة للعناصر الغذائية. وسوف نتناول فى الفيديوجرافيك التالى أهم 10 أضرار للشعرية سريعة التحضير، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”. وسوف نتناول فى الفيديوجرافيك التالى أهم 10 أضرار للشعرية سريعة التحضير، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”. 1- تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية. 2- الألوان الصناعية وكثرة الملح. 3- يوجد بها الملح الصينى "جلوتاميت أحادى الصوديوم" الذى يسبب ضررا للجهاز العصبى. 4- تحتوى على مادة البروبيلين جليكول التى تدمر الكبد والكلى لدى الأطفال. Advertisements 5- تسبب سرطان الدماغ إذا تم تناولها بكميات كبيرة ومستمرة. 6- تسبب الانفعالات والتوتر. 7- ترفع خطر الإصابة بالصداع نتيجة للمواد الحافظة والدهون. 8- تضر الكلى بسبب المواد المصنعة والملح. 9- ترفع ضغط الدم لاحتوائها على الملح بكثرة والدهون المهدرجة. 10- مفتقرة للعناصر الغذائية وترفع من خطر الإصابة بالأنيميا.

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