شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة نور تقدم ورش "ازرع بنفسك" والرسم والتلوين بمعرض الكتاب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشا فنية وتعليمية، في ركن الأطفال بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجاءت ورشة الهندسة المجسمة مع الكاتبة أسماء عمارة، والتي هدفت إلى تعليم الأطفال كيفية تحويل الأشكال الهندسية إلى شخصيات فنية مجسمة، من خلال أوراق مطبوعة ومقصوصة ولصقها بالصمغ.

كما قدمت المجلة ورشة "ازرع بنفسك"، وشرحا لأنواع النباتات وكيفية زراعتها، والتي قدمها احد المشاركين بمبادرة شجرها. كما قدمت ورش متواصلة في الرسم والتلوين للأطفال، استمتع من خلالها الأطفال برسم شخصيات مجلة نور وتلوينها.

وأعلنت مجلة نور للأطفال عن تقديمها لورش يومية للأطفال في المجالات المختلفة التي تغذي العقل وتدعم المواهب والفنون.

وكانت قد شاركت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 بمجموعة من الإصدارات الجديدة الموجهة للنشء والشباب، حيث وصل عدد الإصدارات إلى 37 كتابا.

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رسالة من مراهق:

يعرض هذا الكتاب مجموعة من المشكلات الواقعية للمراهقين والمراهقات، ويقدم لهم الحلول المناسبة، كما يرشد أولياء الأمور للطريقة السليمة للتعامل مع أبنائهم وبناتهم في هذه السن الحرجة.

دودة زرقاء:

تنتمي قصة «دودة زرقاء» إلى أدب الطفل، وهي أحد إصدارات قصص نور للأطفال من سن 7-9، والقصة تشير من خلال شخصياتها الخيالية إلى مدى فاعلية الجهل في هدم أي شيء وكذلك مدى فاعلية تكاتف الجميع على الإخلاص في بناء أي شيء أيضًا.