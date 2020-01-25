شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الشباب فى عيد الشرطة: التحية لكل من يضحى فى سبيل بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المؤتمر الوطنى للشباب، على تهنئة شباب مصر بذكرى الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة، كاتبا عبر حسابه على انستجرام: "فى ذكرى الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة، نوجه التحية لشباب مصر، ولكل من يضحى فى سبيل بناء بلدنا الغالى، كل عام وأنتم بخير".





واحتفلت مديرية أمن الجيزة، بذكرى عيد الشرطة رقم 68، حيث تواجد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء رمزى البسيونى حكمدار الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية، بميدان مصطفى محمود بالعجوزة، للمشاركة فى الاحتفال.





وشهد احتفال مديرية أمن الجيزة، عزف الفرقة الموسيقية للشرطة النشيد الوطنى، بمشاركة عدد من المواطنين الذين قدموا التهنئة للقيادات الشرطية، كما شاركت الشرطة النسائية فى الاحتفال، بتوزيع الورود والحلوى على المواطنين وقائدى السيارات بميدان مصطفى محمود، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

كما قام اللواء دكتور حسن عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يرافقه القيادات الأمنية بالمديرية وضباط إدارة مرور سوهاج والشرطة النسائية قبل قليل بتوزيع الحلوى والورود على السيارات بالشوارع وعلى الأطفال والسيدات والتمركزات والأقوال الأمنية بنطاق المديرية وذلك بمناسبة الذكرى 68 لعيد الشرطة.

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وعلى جانب أخر، قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكرى للمحافظة، صباح اليوم، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات أمن سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الو طن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.