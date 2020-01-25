شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رجال المرور يوزعون كتيبات توعية ضد الحوادث على الطرق فى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، كتبيات التوعية المرورية، ولعبة السلم والثعبان على الاطفال، تحت إشراف اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، احتفالًا بعيد الشرطة.

قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور، بتوزيع الورد على المواطنين على الطرق السريعة للتفاعل بين الشرطة والمواطنين.