شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: "مشاركتنا فى معرض الكتاب لمواكبة هموم العالم الإسلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جناح دار الإفتاء المصرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض، حيث حرص كثير من رواد الجناح وجمهور المعرض على اقتناء العديد من الإصدارات والموسوعات الهامة، التى يعرضها جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام.

وقال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- فى تصريحات له أن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يحتوى على مجموعة من الإصدارات والموسوعات المتنوعة التى تثرى الحقل الإفتائى وتعمل على ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك للعام الثانى على التوالى من مشاركة دار الإفتاء فى هذا الحدث والمحفل الثقافى الهام.

وأضاف مستشار مفتى الجمهورية أن مشاركة دار الإفتاء فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 هذا العام تأتى انطلاقًا من استراتيجية دار الإفتاء التى تسعى لمواكبة هموم العالم الإسلامى وقضاياه ونشر الوسطية وصحيح الإسلام، وكذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى وتنقيته من الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم وفضح حقيقة التطرف الدينى، وكذا لتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات الدينية المعاصرة فى محاولة لضبط الوعى إزاء قضايا المسلمين.

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وأشار الدكتور نجم، إلى أن جناح دار الإفتاء سيكون فى صالة 4 جناح B59، ويضم كافة إصدارات الدار من الموسوعات والكتب والمجلات العلمية التى صدرت عنها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن طرح العديد من المؤلفات حول القضايا الكبرى التى يستغلها المتطرفون والمتشددون، حيث ساهم فى وضعها كبار علماء دار الإفتاء والأزهر الشريف.

ولفت نجم، إلى أن معرض القاهرة للكتاب يعد فرصة كبيرة للتواصل مع الجماهير عبر إصدارات الدار المتنوعة التى تقدم للقارئ صحيح الدين من خلال الكتب والموسوعات التى أصدرتها الدار، وتتناول الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التى تشغل أذهان الناس فى مختلف المجالات والبلدان، كما يستطيع رواد جناح الدار أيضًا اقتناء مجلة دار الإفتاء المصرية، ومجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.

من جانبه أوضح محمد فايد -مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء- أن جناح دار الإفتاء فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يضم العديد من الإصدارات والموسوعات الهامة، مشيرًا إلى أسماء عدد من إصدارات الدار التى تطرح فى المعرض هذا العام، من بينها: "موسوعة الفتاوى الإسلامية" التى تطرح فى 46 مجلدًا، و"موسوعة الفتاوى المؤصلة" فى خمسة مجلدات، إلى جانب طرح "موسوعة الأعمال الكاملة" للدكتور إبراهيم عبدالحميد فى سبعة مجلدات، وكذلك "موسوعة دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" ويصدر فى مجلدين، و"المرجع العالم للمؤسسات الإفتائية" فى ثلاثة مجلدات، و"موسوعة دليل الأسرة المسلمة" فى مجلدين، و"كتاب فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية"، وكتاب "مسيرة الفتوى فى الديار المصرية"، وكتاب "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين"، فضلًا عن طرح أبحاث الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وأسطوانة موسوعة الفتاوى الإسلامية.

وأشار مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء إلى أن جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام يتضمن أيضًا العديد من المؤلفات والإصدارات التى تتناول العديد من الإشكالات والمتغيرات التى طرأت على المجتمعات الإسلامية، وقضية التطرف الدينى والفكرى وسبل علاجها، إلى جانب طرح إصدارات أخرى تهم الأسرة والشباب وتناقش القضايا والإشكاليات المعاصرة، مثل كتاب "الفتاوى الطبية" وكتاب "فتاوى الشباب"، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات الفقهية التى تبين أحكام الشريعة الإسلامية فى مختلف القضايا، كما لم يغفل جناح الدار أيضًا المشاركة بمجموعة كتب حول الأقليات ومسيرة الفتوى.