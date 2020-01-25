شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الدورة العشرين من مؤتمر شركات السياحة الفرنسية بمنتجع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر بمنتجع الجونة السياحي بمحافظة البحر الأحمر، الدورة العشرين من مؤتمر Connect والذي يقام سنويا في احدي دول العالم ذات أهمية للشركات ووكالات السياحة والسفر بالسوق السياحي الفرنسي، وذلك في ضوء سياسة الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية بالأسواق العالمية المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة السوق الفرنسي.

ويعتبر هذا المؤتمر الذي بدأت فعالياته بمنتجع الجونة وستستمر حتي يوم الاثنين، هو احد اهم المؤتمرات الخاصة بالمهنيين الفرنسيين والذين يعملون في شركات ووكالات السياحة والسفر بفرنسا، حيث تأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر لتعريف السوق السياحي الفرنسي بمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية الموجودة بها والأنشطة المصاحبة لهذا المقصد السياحي الشاطئ.

وأوضح المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة انه تم تنظيم هذا المؤتمر بدعم من المكتب السياحي المصري بباريس وبالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي ومكتب الشركة الوطنية لمصر للطيران بباريس، بحيث يشارك في فعاليات هذه الدورة عدد 70 من ممثلي شركات ووكالات السياحة والسفر الفرنسية بالإضافة الي عدد من ممثلي اهم الصحف ووكالات الأنباء الفرنسية.

وخلال فعاليات المؤتمر سيتم مناقشة الأساليب الحديثة المستخدمة في التسويق للمنتج السياحي ومستقبل العمل السياحي باستخدام وسائل وتقنيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة الي تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية للمشاركين لمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية بها.

وقد تم اختيار مصر لاستضافة الدورة العشرين للمؤتمر هذا العام نظرا لأهمية المقصد السياحي المصري وزيادة الطلب عليه وعودته كأحد أهم المقاصد السياحية الهامة بالسوق الفرنسي.

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وقد تم الدعاية لهذا المؤتمر بداية من المعرض الدولي للسياحة والسفر IFTM TOPRESA الذي اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2019 من خلال الصور والأفلام الدعائية، بالإضافة الى نشر بعض المقالات الصحفية في المجلات والصحف المهنية التي صدرت من بداية سبتمبر الماضي.

كما تم تصميم موقع خاص لدورة هذا المؤتمر علي صفحات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لنشر الصور والفيديوهات الخاصة بالمقصد السياحي الذي يستضيف المؤتمر وكافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتفاصيل هذه الدورة، كما تم وضع اللوجو المصري على الدعوات وكافة المواد الدعائية المتعلقة بالمؤتمر.

جدير بالذكر أن مؤتمر Connect تقوم بتنظيمه سنويا Connect-PromoAGV احد اهم التجمعات الكبرى التي تضم شركات ووكلاء السفر والسياحة بالسوق الفرنسي المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاحداث المهنية الكبرى بالسوق الفرنسي، وتتعامل مجموعة Connect-PromoAGV مع اكثر من 100 شريك في المجال السياحي ويضم موقعها الالكتروني اكثر من 23500 مهني ويقوم بزيارته اكثر من 85000 مرة شهريا.