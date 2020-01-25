شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال تطوير طريق محور جمال عبد الناصر بـ6 أكتوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة أعمال رصف طريق جمال عبد الناصر بالحى الـ11، وتمهيد جانبي الطريق لوضع الحواجز الإسمنتية على جانبيه.

وكانت الأجهزة المختصة أغلقت الطريق بداية من ملف سنتر الوجيه، وحتى موقف أتوبيس النقل العام، لإجراء عمليات الصيانة التى استمرت لعدة أيام، وقامت بفتحها مرة أخرى بعد انتهاء عمليات الصيانة.

وقامت الأجهزة المعنية بتنظيم تحويلات مرورية علي الطريق لسير حركة السيارات دون أن يسبب ذلك شللا مروريا متوقعا على الطريق، فيما مدت الإدارة العامة للمرور بأفراد أمن علي الطريق لمساعدة السيارات علي التعرف على التحويلات المرورية دون حدوث مشاكل.

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جاء ذلك تنفيذًا لخطة تجميل محور جمال عبد الناصر، ويشمل التجميل تنفيذ حدائق ومناطق خضراء ومسارات للدراجات وممشى وبرجولات ومقاعد، إضافة إلى تطوير عدد من الميادين الرئيسية (4 ميادين مؤدية إلى ميدان الحصرى - مدخل المتميز - ميدان رامو بالمتميز - ميدان ليلة القدر – ميدان النجدة - ميدان 30 يونية - ميدان ريحانة بحدائق أكتوبر).

وسيتم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2 وبطول 2 كم ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تم تسويتها وتطهيرها من المخلفات وإعدادها للزراعة لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، مضيفاً أن مسطحات الزراعة تصل إلى 40422 متراً مسطحاً ما بين النجيل ومغطيات التربة والشجيرات، تتوسطها أنواع مختلفة من الأشجار (الفيكس، والبونسيانا، والجاكرندا، والكاسيا نيدوزا، والنخيل البلدي)، بإجمالى حوالى 400 شجرة و300 نخلة.

وهناك مساران يتخللان المسطحات الخضراء، أحدهما للدراجات بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم، والآخر للمشاه بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم يتوسطه ساحات بها 12 برجولة، والعديد من أماكن الجلوس والاسترخاء، بالإضافة الي واحة نخيل بمسطح 700 م2، مُنفذة من الرخام (ترستا).

تنوع الساحات، ما بين المُنفذة بالخرسانة المطبوعة، والمُنفذة بالرخام، كما يوجد عدد من المشايات العرضية، التي تربط الأرصفة الخارجية بمسار المشاة الرئيسي لتحقيق سهولة الوصول، بجانب توافر العديد من مواقف الانتظار، والتي تتسع لاستقبال 200 سيارة، وتم تجهيز الموقع للاستخدام الليلي من خلال توفير أعمدة إنارة ديكورية على مسارات العجل والمشاه والجزر والساحات.