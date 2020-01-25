وزير النقل يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري بالسويس والإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، عددا من مشروعات الطرق والكباري بالسويس والإسماعيلية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمالها.

وذكرت وزارة النقل، في بيان، أن الوزير تفقد أعمال تنفيذ طريق خدمة للشاحنات بطريق القاهرة/ السويس الصحراوي بطول 37 كم، ثم تفقد مشروع تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي من الكم 109 بطريق القاهرة/السويس الصحراوي حتى نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 20 كم بخلاف دوائر المرور وأطوال الكباري والأنفاق.

ويعد الطريق أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجارى تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم، وتبلغ تكلفته 676 مليون جنيه، حيث يتم تطوير الطريق الرئيسي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 متر، وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات بواقع حارتين في كل اتجاه بعرض رصف 9.20 متر، كما يشمل المشروع كوبري 109 والذي تم الانتهاء من تنفيذه.

والتقى الوزير بالمهندسين والفنيين وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وأن تتم أعمال التنفيذ وفق لقياسات الجودة العالية، وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ، لافتا إلى أن هذا المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال مارس المقبل.

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وقال إن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانىء البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهرة/ السويس، كما تؤدي هذه المشروعات إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق من الطريق الدائري الإقليمي حتى مدخل السويس، والتكامل كذلك مع تطوير المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى القاهرة.

وتفقد الوزير موقع إنشاء كوبريين علويين، الأول لربط طريق جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي ويبلغ طول جسم الكوبري 104 أمتار باتجاهين مرورين وبعرض 24 مترا لكل اتجاه بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه، والثاني مشروع إنشاء كوبري تقاطع طريق جنيفة مع طريق السويس/الإسماعيلية، ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 52 متر باتجاهين مرورين وبعرض 18 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه.

وأفاد الوزير بأن إنشاء هذه الكباري يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع بدأت في تجهيز الموقع ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال هذا الأسبوع.

وعقب ذلك توجه الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق المُعاهدة (السويس/ الإسماعيلية) الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث يتم تطوير الطريق بطول 80 كم وعرض 13.9 متر أسفلتي ليصبح الطريق ٣ حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه، ويربط الطريق بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير هذا الطريق سيسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى تخفيض معدلات الحوادث عليه.