قصور الثقافة تعلن حجم مبيعاتها في أول يومين بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

بلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة في أول يومين من مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51، (20477) كتابا.

وجاءت هذه الإصدارات من عدة سلاسل تصدرها الهيئة ومنها "الذخائر، روائع الأدب العالمى، كتابات نقدية، حكايات مصر، أفاق عالمية، ذاكرة الكتاب، فائزون، بالإضافة لسلسلة جديدة بعنوان "الهوية"، وغيرها".

كما تقدم الهيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية هذا العام عدد من العناوين التي تحوز اهتمام القراء وتحرص على باقتنائها، خاصة وأن الهيئة تنشر كتب وتقوم ببيعها بتخفيض يصل إلى 50% وتتراوح أسعارها بين جنية واحد وخمسة وعشرون جنيها.

ومن بين هذه الإصدارات ما يهتم بالأدب العربي والعالمي والمسرح والموسيقى والتراث، والترجمات من وإلى العربية ومنها "سوار العقيق" لألكسندر كوبرين، ترجمة بكر يوسف، "بطل من هذا الزمان" تأليف ميخائيل ليرمونتوف، ترجمة سامى الدروبى، "الجوع والعطش" تأليف أوجين يونيسكو، ترجمة سامية أسعد، "الفروق في اللغة" لأبو هلال العسكري، "تكوين مصر" لمحمد شفيق غربال، "سندباد مصري" لحسين فوزي.