على الأغاني الشعبية.. فرقة "أجيال للعرائس" تخطف أنظار زوار معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قدمت فرقة أجيال للعرائس، التابعة للهيئة للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فقرة عرائس ماريونيت، على نغمات الأغاني الشعبية، داخل قاعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخطفت فقرة عرائس الماريونيت، أنظار جماهير معرض الكتاب، من الأطفال وأسرهم، وحرصا على التقاط الصور التذكارية والالتفاف حول العرض.

ويقدم الفقرة مجموعة من الأطفال التابعين لفرقة أجيال للعرائس، يمكسون بمجموعة من للعرائس المصممة من القماش، مسدلة منها قطعة حديد يتحرك من خلال العرائس.​