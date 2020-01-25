مستوي الخريجين كان أفضل.. وزير التعليم يكشف أسبب التوجه لتطوير التعليم- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عرضاً عن "خطوات تطوير نظام التعليم المصري"، من أجل تقديمه في مؤتمر دولي بالسودان ظهر الغد في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وقال الدكتور طارق شوقي خلال شهر المحاضرة التي نشرها على صفحته، أن مركز مصر في جودة التعليم، تحسن بشدة حيث تقدمت 16 مركزًا، والوزارة مدركة أنها لا تملك رفاهية الانتظار، وأننا مهتمون برفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية التي تمنح الشهادة الوطنية والتي تمثل 86% من أعداد ونوعيات المدارس المصرية.

وأوضح أن البنك الدولي له دور كبير في مشروع تطوير التعليم في مصر منذ إطلاقه في 2017، إضافة إلى وجود عدد كبير من الشركاء الآخرين لتطوير نظام التعليم في مصر مثل اليونسيف والجايكا وغيرهم.

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وأوضح: "كانت هناك مشكلات منها ارتفاع الكثافات والارتباك الهائل في أنواع المدارس والشهادات واعتماد الجودة ومشكلات في البنية التحتية للمدارس، والنموذج الاقتصادي في الصرف على المدارس، في حين أن التعليم المنتج يمنح مجاني للطلاب".

وأرجع السبب الحقيقي والأهم وراء التغيير هو غياب التعلم الحقيقي، بعد أن كان التعليم المصري أكثر من ممتاز في الخمسينيات والأربعنيات، ولكن مع مرور الوقت وبسبب الاهتمام أكثر بالدرجات تسبب ذلك في ضعف مستوى الخريجين في ظل الاهتمام بالمقعد الجامعي والشهادات والدرجات، ما انعكس على تدني التصنيف الدولي للتعليم في مصر، وهو ما آثار انتباه الوزارة بشدة.

وأضاف شوقي: نسعى إلى تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة من أجل التأهيل لدخول الجامعة عبر نظام امتحان جديد يقيس القدرة على الاستيعاب.