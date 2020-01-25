انتحلا صفة رجال الشرطة.. ضبط عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة".

تبلغ قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (مقاول، يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة واطلعا على تحقيق شخصيته وإصطحباه داخل السيارة المشار إليها واستوليا منه على مبلغ مالي (5 آلاف جنيه - 5 آلاف عملات أجنبية)، ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "دون بيانات"، وبتكثيف التحريات ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بإحدى ساحات الانتظار الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ملك (عاطل، له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالشرقية).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، مُستخدمين في ذلك سيارات مملوكة لأحدهما، وتم بإرشاد أحدهما ضبط مبلغ مالي (38,800 ألف جنيه - طبنجة صوت عيار 9 مم - جهاز لاسلكي - عدد 7 مظروف ورقى بداخلهم ورق جرائد ملصقين بلاصق شفاف - السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – سيارتين "ملكه" - لوحة معدنية مصطنعة والتي تم وضعها على السيارات أثناء ارتكابهما للواقعة).

كما اعترفا باستبدال المبلغ المالي المستولى عليه من العملة الأجنبية إلى العملة المصرية، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الواقعة ونشاطهم الإجرامي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .