على أنغام الموسيقى.. أمن الجيزة يحتفي بعيد الشرطة الـ68 في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: على أنغام الموسيقى العسكرية، احتفت مديرية أمن الجيزة بعيد الشرطة الـ68 بمشاركة المواطنين، بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، السبت. اصطفت القوات أمام عدد من العربات المصفحة وسيارات الشرطة بمختلف أنواعها بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وبحضور اللواء محمود السبيلي مدير المباحث. وحرص ضباط قسم الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية على توزيع الورود والحلوى "شيكولاتة" على المارة وقائدي السيارات. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الخميس، احتفالية الشرطة بعيدها الـ 68 بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس.

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