استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة لأحد المستشفيات لسوء حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نقلت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، سيدة من داخل مسكنها لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالتها الصحية. كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر. على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم فتح باب الشقة سكنها باستخدام معدات الإنقاذ، وتبين أن السيدة في حالة إغماء، حيث تم استخراج السيدة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم. ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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