بعد 6 قائع.. ضبط 9 عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة "التكاتك" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على 9 عناصر اجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً، ارتكبوا 6 وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام 9 عناصر إجرامية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة "توك توك")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث بذات الأسلوب المشار إليه، وأضافوا بأن مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم من متحصلات جرائمهم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المركبات في تلك الوقائع، كما أرشد المتهمين عن مركبتان "غير مُبلغ بسرقتهما".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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