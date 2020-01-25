محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
قامت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بتوزيع كتيبات التوعية المرورية، والكشف عن الاطارات، وأيضا توزيع لعبة السلم والثعبان علة الأطفال احتفالا بعيد الشرطة .
وقام اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بتوزيع ورد على المواطنين في عيد الشرطة، للتفاعل بين الشرطة والمواطنين، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رجال المرور يوزعون كتيبات التوعية واللعب على الأطفال في عيد الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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