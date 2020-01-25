بالصور.. رجال المرور يوزعون كتيبات التوعية واللعب على الأطفال في عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قامت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بتوزيع كتيبات التوعية المرورية، والكشف عن الاطارات، وأيضا توزيع لعبة السلم والثعبان علة الأطفال احتفالا بعيد الشرطة .

وقام اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بتوزيع ورد على المواطنين في عيد الشرطة، للتفاعل بين الشرطة والمواطنين، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية.