بالأماكن وطريقة الاستعمال.. كيف تستخرج شهادة ميلاد "آلية" في 60 ثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التي تعمل بشكل آلي لاستخراج بعض الأوراق الثبوتية خلال 60 ثانية. "الخليج 365" يستعرض مميزات وأماكن وكيفية استخراج شهادات الميلاد والوفاة من خلال ماكينة الأحوال المدنية: - تتيح للمواطنين استخراج شهادات الميلاد بصفة فورية - يحصل المواطن على الشهادة بمجرد إدخال البيانات الخاصة به وحسابه لخصم القيمة. - إصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والطلاق والقيد العائلي. Advertisements - إصدار شهادات الميلاد الخاصة بالمواطن وأقاربه حتى الدرجة الثانية. - تقضي على أزمة تشابه الأسماء لتزويدها ببيانات الأم والمؤهل الدراسي. - دفع الرسوم داخل الماكينة يكون نقدا أو بالفيزا. - توجد بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية، ومطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر. - تحتوي على البصمة العشرية (بصمة الأصابع العشرة وليس بصمة الإبهام فقط).

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