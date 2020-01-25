بمشاركة شعبية.. الاحتفال بالعيد الـ68 للشرطة في جميع ميادين الجمهورية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وزع عدد من رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن، اليوم السبت، الزهور والحلوى على المواطنين بالشوارع والميادين وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

ويأتي الاحتفال إيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة هذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري.

وميدانيًا يرصد ألبوم الصور المرفق بالأعلى شعور رجال الشرطة بالفرحة الغامرة لتضامن المواطنين معهم وسعادتهم بهم، بالإضافة إلى تقديمهم الزهور والحلوى إلى رجال الأمن المنتشرين في كافة الميادين.