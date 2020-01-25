أخبار مصر | "الطب الوقائي" ينفي وجود إصابات بـ"الكورونا".. ويؤكد: لا يوجد لقاح متاح

وأوضح، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الحالة المحتملة للإصابة تكون نتيجة الفحص المعملي لها إيجابي لفيروس الكورونا ولا يتم تصنيفها، والحالة المعتادة هي حالة تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس الكورونا المستجد.

وأضاف عيد، أن الأعراض السريرية للمريض الذي يصاب بالفيروس تتراوح شدتها من نزلة برد إلى متلازمة تنفسية شديدة الحده، مؤكدًا أن أي معلومات تفيد بوجود حالات مصابة بفيروس الكورونا داخل مصر هي معلومات مضللة.

وأشار، أنه لا يوجد لقاح متاح حاليًا أو دواء محدد للمرض المسبب لفيروس الكورونا، موضحًا أن العلاج يتمثل في علاج الاعراض والعلامات المرضية المصاحبة وفقًا لإدلة منظمة الصحة العالمية الإرشادية.

