أخبار مصر | "الطب الوقائي" ينفي وجود إصابات بـ"الكورونا".. ويؤكد: لا يوجد لقاح متاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطب الوقائي" ينفي وجود إصابات بـ"الكورونا".. ويؤكد: لا يوجد لقاح متاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" تتلخص في ارتفاع في درجة الحرارة لـ 38 درجة مصاحبة لكحة والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفس، مع وجود سبب آخر لتلك الأعراض يتمثل في تاريخ سفر الحالة للصين خلال الـ 14 يوما الماضية التي حدث بها التفشي، أو مخالط لحالة مؤكدة أو محتملة لفيروس الكورونا المستجد.
وأوضح، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الحالة المحتملة للإصابة تكون نتيجة الفحص المعملي لها إيجابي لفيروس الكورونا ولا يتم تصنيفها، والحالة المعتادة هي حالة تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس الكورونا المستجد.
وأشار، أنه لا يوجد لقاح متاح حاليًا أو دواء محدد للمرض المسبب لفيروس الكورونا، موضحًا أن العلاج يتمثل في علاج الاعراض والعلامات المرضية المصاحبة وفقًا لإدلة منظمة الصحة العالمية الإرشادية.
وأضاف عيد، أن الأعراض السريرية للمريض الذي يصاب بالفيروس تتراوح شدتها من نزلة برد إلى متلازمة تنفسية شديدة الحده، مؤكدًا أن أي معلومات تفيد بوجود حالات مصابة بفيروس الكورونا داخل مصر هي معلومات مضللة.
وأشار، أنه لا يوجد لقاح متاح حاليًا أو دواء محدد للمرض المسبب لفيروس الكورونا، موضحًا أن العلاج يتمثل في علاج الاعراض والعلامات المرضية المصاحبة وفقًا لإدلة منظمة الصحة العالمية الإرشادية.