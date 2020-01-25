أخبار مصر | إقبال كبير على جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة للكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير على جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد جناح دار الإفتاء المصرية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.

وحرص كثير من رواد الجناح وجمهور المعرض على اقتناء العديد من الإصدارات والموسوعات الهمة، التي يعرضها جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية: إن جناح الدار بمعرض الكتاب يحتوي على إصدارات وموسوعات تثري الحقل الإفتائي، وترسخ الفهم الحقيقي للإسلام بمنهجه الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك للعام الثاني على التوالي من مشاركة دار الإفتاء في هذا الحدث والمحفل الثقافي المهم.

وأضاف في تصريحات له، أن مشاركة الدار في معرض الكتاب، تأتي من استراتيجيتها لمواكبة هموم العالم الإسلامي وقضاياه، ونشر الوسطية، ومواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم، وتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات الدينية المعاصرة في محاولة لضبط الوعي إزاء قضايا المسلمين.



وأشار الدكتور نجم، إلى أن جناح الدار، سيكون في صالة ٤ B59، ويضم إصدارات الدار كافة، من الموسوعات والكتب والمجلات العلمية التي صدرت عنها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مؤلفات حول القضايا الكبرى التي يستغلها المتطرفون والمتشددون، حيث ساهم في وضعها كبار علماء دار الإفتاء والأزهر الشريف.

ولفت إلى أن معرض القاهرة للكتاب، يعد فرصة كبيرة للتواصل مع الجماهير عبر إصدارات الدار المتنوعة التي تقدم للقارئ صحيح الدين من خلال الكتب والموسوعات التي أصدرتها الدار، وتتناول الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التي تشغل أذهان الناس في مختلف المجالات والبلدان.

Advertisements

ونوه بأن رواد جناح الدار يستطيعون أيضًا اقتناء مجلة دار الإفتاء المصرية، ومجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.



من ناحيته أوضح محمد فايد، مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء، أن جناح دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يضم العديد من الإصدارات والموسوعات المهمة.

وذكر أسماء عدد من إصدارات الدار التي تطرح في المعرض هذا العام، من بينها: "موسوعة الفتاوى الإسلامية" التي تطرح في 46 مجلدًا، و"موسوعة الفتاوى المؤصلة" في خمسة مجلدات، إلى جانب طرح "موسوعة الأعمال الكاملة" للدكتور إبراهيم عبدالحميد في سبعة مجلدات.

وأردف أن الجناح يضم كذلك "موسوعة دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" ويصدر في مجلدين، و"المرجع العالم للمؤسسات الإفتائية" في ثلاثة مجلدات، و"موسوعة دليل الأسرة المسلمة" في مجلدين، و"كتاب فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية"، وكتاب "مسيرة الفتوى في الديار المصرية".

وأورد أن جناح الدار، يتضمن أيضًا العديد من المؤلفات والإصدارات التي تتناول العديد من الإشكالات والمتغيرات التي طرأت على المجتمعات الإسلامية، وقضية التطرف الديني والفكري وسبل علاجها، إلى جانب طرح إصدارات أخرى تهم الأسرة والشباب وتناقش القضايا والإشكاليات المعاصرة.