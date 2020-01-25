أخبار مصر | وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص

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َوقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيدي للهلال الأحمر المصري: إن خطة الهلال الأحمر، تقوم على تغطية المسابقات التي تقام فعاليتها في استاد القاهرة والدفاع الجوي وتشمل: (الملاعب الصالات المغطاة الكشف الطبي) بعدد 100 متطوع بفرق متخصصة في الإسعاف الأولي.
وتابع أن الهلال الأحمر يقدم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة بالفنادق المقيم بها الوفود المشاركة بأطباء متخصصين 24 ساعة، فيما يتابع من خلال غرفة عمليات، على مدار 24 ساعة، الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسي وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ.
واختتم بأن الغرفة تقدم المساعدة السريعة والتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية لسرعة الإمداد بسيارات الإسعاف خلال الأحداث.