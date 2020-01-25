أخبار مصر | بحضور السيسي.. ننشر محاور مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور السيسي.. ننشر محاور مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الأزهر الشريف مؤتمرًا عالميًّا بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي»، يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي

وتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.