أخبار مصر | 70 من ممثلي السياحة الفرنسية بمؤتمر Connect الدولي بالجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 70 من ممثلي السياحة الفرنسية بمؤتمر Connect الدولي بالجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن مؤتمر Connect لشركات ووكالات السياحة والسفر بالسوق السياحي الفرنسي، والذي تستضيف مصر العشرين منه تم بدعم من المكتب السياحي المصري بباريس وبالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي ومكتب الشركة الوطنية لمصر للطيران بباريس.

ويشارك في فعاليات هذه الدورة عدد 70 من ممثلي شركات ووكالات السياحة والسفر الفرنسية بالإضافة إلى عدد من ممثلي أهم الصحف ووكالات الأنباء الفرنسية.

وخلال فعاليات المؤتمر سيتم مناقشة الأساليب الحديثة المستخدمة في التسويق للمنتج السياحي ومستقبل العمل السياحي باستخدام وسائل وتقنيات التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية للمشاركين لمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية بها.

وتم اختيار مصر لاستضافة الدورة العشرين للمؤتمر هذا العام نظرا لأهمية المقصد السياحي المصري وزيادة الطلب عليه وعودته كأحد أهم المقاصد السياحية الهامة بالسوق الفرنسي.

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وبدأت الدعاية لهذا المؤتمر منذ المعرض الدولي للسياحة والسفر IFTM TOPRESA الذي اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2019 من خلال الصور والأفلام الدعائية، بالإضافة إلى نشر بعض المقالات الصحفية في المجلات والصحف المهنية التي صدرت من بداية سبتمبر الماضي.

وكما تم تصميم موقع خاص لدورة هذا مؤتمر على صفحات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لنشر الصور والفيديوهات الخاصة بالمقصد السياحي الذي يستضيف المؤتمر وكافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتفاصيل هذه الدورة، كما تم وضع اللوجو المصري على الدعوات وكافة المواد الدعائية المتعلقة بالمؤتمر.

والجدير بالذكر أن مؤتمر Connect تقوم بتنظيمه سنويا أحد أهم التجمعات الكبرى التي تضم شركات ووكلاء السفر والسياحة بالسوق الفرنسي المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاحداث المهنية الكبرى بالسوق الفرنسي، وتتعامل المجموعة مع أكثر من 100 شريك في المجال السياحي ويضم موقعها الالكتروني أكثر من 23500 مهني ويقوم بزيارته أكثر من 85000 مرة شهريا.