أخبار مصر | مصر تستضيف مؤتمر شركات السياحة والسفر الفرنسية

بمنتجع الجونة السياحي، بمحافظة البحر الأحمر.

المؤتمر يقام سنويًا في إحدى دول العالم، وهو مهم للشركات ووكالات السياحة والسفر بالسوق السياحي الفرنسي.

ويأتي المؤتمر في ضوء سياسة الدولة المصرية، متمثلة في وزارة السياحة والآثار؛ للترويج للمقاصد السياحية المصرية بالأسواق العالمية، المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة السوق الفرنسي.

ويعتبر هذا المؤتمر، الذي بدأت فعالياته بمنتجع الجونة، والمستمرة حتى الاثنين، هو أحد أهم المؤتمرات الخاصة بالمهنيين الفرنسيين العاملين في شركات ووكالات السياحة والسفر بفرنسا.

وتأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر لتعريف السوق السياحي الفرنسي بمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية الموجودة بها والأنشطة المصاحبة لهذا المقصد السياحي الشاطئي.

