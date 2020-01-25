أخبار مصر | وزير النقل يحتفل بذكرى ثورة يناير على طريقته الخاصة (صور)

وأوضحت وزارة النقل أن الجولة بدأت بتفقد أعمال تنفيذ طريق خدمة للشاحنات على طريق القاهرة-السويس الصحراوي بطول 37كم، ثم تفقد مشروع تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي من كم 109 بطريق القاهرة-السويس الصحراوي حتى نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 20 كم والتي تتضمن عدد من دوائر المرور وأطوال الكباري والأنفاق.

ويعد أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجاري تنفيذها بإجمالي أطوال 1300 كم، حيث تبلغ تكلفة الطريق الإجمالية 676 مليون جنيه، ويشمل تطوير الطريق الرئيسي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات 2 حارة في كل اتجاه بعرض رصف 9.20 م، وكذلك كوبري 109 والذي تم الانتهاء من تنفيذه.

ومن جانبه التقى الوزير بالمهندسين والفنيين بالمشروع وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وأن تتم أعمال التنفيذ وفق لقياسات الجودة العالية، ومراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ، بهدف الانتهاء منه خلال مارس 2020.

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وأوضح وزير النقل، أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمه المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهره السويس، كما تؤدي هذه المشروعات إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي من الدائري الإقليمي حتى مدخل السويس والتكامل مع تطوير المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى القاهرة.

وشملت الجولة أيضا تفقد الوزير موقع إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول لربط طريق جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي حيث يبلغ طول جسم الكوبري العلوي 104 أمتار باتجاهين مرورين وبعرض 24 مترا لكل اتجاه بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه، والثاني مشروع إنشاء كوبري تقاطع طريق جنيفة مع طريق السويس الإسماعيلية ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 52 مترا باتجاهين مرورين وبعرض 18 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه بالإضافة إلى أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه.