أخبار مصر | 2 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات وفق معايير الجودة

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وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث ا
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية، للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بمليار جنيه، لدعم تنفيذ "حياة كريمة" بالمحافظات، لتوفير سبل العيش الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد وزير المالية، أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
ومن ناحيته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، خاصة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.