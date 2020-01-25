أخبار مصر | 2 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات وفق معايير الجودة

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وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث ا

ومن المقرر أن يناقش الوزيران، مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في ١٤٣ قرية خلال المرحلة الأولى بـ١١ محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.



وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية، للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بمليار جنيه، لدعم تنفيذ "حياة كريمة" بالمحافظات، لتوفير سبل العيش الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد وزير المالية، أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.



ومن ناحيته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، خاصة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات.

وأشاد "شعراوي" بمستوى التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والمالية في تنفيذ التكليفات الرئاسية أو توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وكشف عن أن الوزارة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وقد تمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولا بد من الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القرى المستهدفة في العام المالي المقبل.

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال ٣٠ يونيو المقبل.

وأشار إلى أنه يتم العمل في مبادرة "حياة كريمة" كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

