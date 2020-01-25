أخبار مصر | "السياحة والآثار": لدينا 7 مواقع مسجلة باليونسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار": لدينا 7 مواقع مسجلة باليونسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن مصر لديها 7 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي، منها 6 مواقع أثرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: إن المواقع هي مدينة طيبة القديمة "الأقصر"، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء، ومعابد النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، وجبانة ممفيس من أهرامات الجيزة لدهشور، ومنطقة أبو مينا بالإسكندرية، والقاهرة التاريخية بشوارعها الفريدة، وموقع واحد تراث طبيعي هو وادي الحيتان.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليًا بدور رئيسي لتنشيط السياحة الثقافية لهذه الأديرة، والتي تُعد من أهم وأقدم أنواع السياحة في مصر، وتقع ضمن محطات رحلة العائلة المقدسة.

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وأشار إلى أن مصر تسعى حاليًا لضم موقع ثامن لقائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي أديرة وادي النطرون والتي تتميز بكونها من أقدم الأديرة، وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة، مزار لمئات الآلاف من السائحين والإخوة المسيحيين.

كما أن أديرة وادي النطرون تضم مدفن الأنبا بيشوي والذي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، وكذلك قبر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، استقبل صباح اليوم، كارتي ليسيتزين، خبيرة إدارة مواقع التراث العالمي ولجنة الأيكروم التابعة لليونسكو؛ لمناقشة إعداد واستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي، ومناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال الملف.

كما أنه من المقرر أن يلتقي الوزير، السفير رايموند بوندين، سفير مالطة الأسبق لدى اليونسكو، وخبير اليونسكو في مواقع التراث العالمي، والذي يزور مصر حاليًا، لمناقشة ذات الملف، حيث قام الخبيران بزيارة الموقع والالتقاء بالمسئولين وأشادا بمجهودات مصر في هذا الإطار.