مصر | حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات في الساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات في الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الساحل، اليوم السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار بالمخدرات وبحوزتهما 1 كيلو من مخدر الفودو، و5 جرامات من مادة الكيتامين المخدرة.

البداية بتلقي قسم شرطة الساحل، إخطارا يفيد بضبط سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، حال استقلالهما مركبة "توك توك"، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلوجرام، كمية من مادة الكيتامين وزنت 5 جرامات، مبلغ مالي 2 هاتف محمول.

وبمواجهه المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.