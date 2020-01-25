مصر | "الداخلية" تنقل مسنة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنقل مسنة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ سيدة مسنة ونقلها لأحد المستشفيات عقب تدهور حالتها الصحية.

وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم فتح باب الشقة سكنها باستخدام معدات الإنقاذ، وتبين أن السيدة في حالة إغماء، حيث تم استخراج السيدة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.