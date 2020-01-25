مصر | احتفالا بعيد الشرطة.. مدير المرور يوزع الورود والشيكولاته على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بعيد الشرطة.. مدير المرور يوزع الورود والشيكولاته على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت الإدارة الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، الورد على المواطنين على الطرق السريعة للتفاعل وتوطيد العلاقة بين الشرطة والمواطنين، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة الـ86.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوزيع كتبيات التوعية المرورية ولعبة السلم والثعبان على الأطفال تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة احتفالًا بعيد الشرطة الـ86.