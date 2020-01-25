مصر | بعد مطاردة أمنية.. سقوط "الأسد" وبحوزته فرد خرطوش وحشيش بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مطاردة أمنية.. سقوط "الأسد" وبحوزته فرد خرطوش وحشيش بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في إسقاط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز أوسيم، شمال المحافظة، عقب مطاردة أمنية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بأنه أثناء مرور دورية أمنية بنطاق مركز أوسيم لمتابعة الحالة الأمنية، برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز تمكنوا من ضبط "أشرف.م"، وشهرته "الأسد"، 30 سنة، مقيم قرية برطس، عقب مطاردة أمنية بمحيط موقف السيارات بأوسيم.