مصر | بمناسبة عيد الشرطة.. مديريات الأمن تشارك في مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيد الشرطة.. مديريات الأمن تشارك في مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنيين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.