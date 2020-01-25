مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاءت جهود أمن المنافذ كالتالي:



في مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب (معدات تبريد – كيماويات - ملابس أجنبية الصنع – سجائر - أحذية) حيث بلغت إجمالى القيمة والتعويض أكثر من سبعمائة ألف جنيه.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية.



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية.

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في مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على مسطح مائي، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (936) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (280) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

