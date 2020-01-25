مصر | في حملات مكبرة.. ضبط 4859 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات مكبرة.. ضبط 4859 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وذلك بكافة الطرق والمحـاور، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4859) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1878) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(208) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(8) دراجات نارية مخالفة.

(10) مخالفات "موقف عشوائي".

(33) مخالفة شروط الترخيص.

(35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

