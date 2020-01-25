مصر | حجز مدير مصنع لحيازته 1.5 طن لحوم فاسدة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز مدير مصنع لحيازته 1.5 طن لحوم فاسدة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، صباح اليوم السبت، حجز مدير مصنع 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث الجنائية لحيازته طنا ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة داخل المصنع.

وأمرت النيابة بإعدام المضبوطات، بعد أن ثبت أنها غير صاحة للاستهلاك الآدمي، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الطب البيطري، وأمرت بتشميع المصنع.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البسطرمة "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لحيازته طن ونصف بسطرمة، معبأة داخل أجولة لإعادة فرمها وتعبئتها، بعبوات عليها علامات تجارية وهمية، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.