مصر | بسبب القمامة.. مشاجرة بين حراس فيلتين وإطلاق عيار ناري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب القمامة.. مشاجرة بين حراس فيلتين وإطلاق عيار ناري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على طرفي مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري بالتجمع الخامس.

وورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة النرجس بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول: (شخصين "حراس إحدى الفيلات بدائرة القسم"، طرف ثان: ( شخصين "حراس إحدى الفيلات المجاروة بذات المنطقة بدائرة القسم).

وتبين بالتحريات سبب الواقعة وهي مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء قمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص بالطرف الأول بإطلاق عيار خرطوش في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحد الأشخاص من الطرف الأول (فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار) والمُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

