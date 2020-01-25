مصر | القبض على عصابة سرقة "التكاتك" في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة "التكاتك" في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزارة الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر إجرامية بالعامرية، تخصصوا في سرقة مركبات التوكتوك.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (9 عناصر إجرامية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة "توك توك")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (6) حوادث بذات الأسلوب المشار إليه، وأضافوا بأن مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم من متحصلات جرائمهم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المركبات في تلك الوقائع، كما أرشد المتهمين عن مركبتان "غير مُبلغ بسرقتهما".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.