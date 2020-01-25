مصر | عاجل.. انتحار شاب أفريقي في ظروف غامضة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتحار شاب أفريقي في ظروف غامضة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب إريتيري الجنسية، على الانتحار شنقا داخل شقته في فيصل، نطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة فيصل، نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه، ومعلق من رقبته، بـ"ماسورة الستارة"، ولا يوجد بالجثة أي إصابات سوي حز حول الرقبة.

وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، إلى أن المتوفى يدعى "أمان.م.س.أ"، 28 سنة، إريتيري الجنسية، وكان يقيم بالشقة محل الواقعة صحبة عدد من أصدقائه من دولتي "إريتريا، السودان"، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.