مصر | في عيد الشرطة.. 5 أبطال سطروا بدمائهم تاريخ من الوطنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الشرطة.. 5 أبطال سطروا بدمائهم تاريخ من الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلد رجال الشرطة يوم 25 يناير ببطولاتهم وتضحياتهم، حتى أصبح عيدا لهم، والذي يعود لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التي استشهد فيها العديد من رجال الشرطة البواسل على يد الاحتلال الإنجليزي ومازالت الشرطة تقدم المزيد من تضحيات والبطولات دفاعا عن أمن الوطن.

وتبزرفي السطور التالية لمحات عن 5 الأبطال بمناسبة عيد الشرطة الـ68:



الشهيد: أحمد هلال

وهو: الشهيد المقدم رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر الإرهابي والذي استشهد خلال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

الشهيد: باسم فكري

الشهيد الراحل باسم فكري أحمد طه 35 عاما رئيس مباحث مركز شرطة قوص، قد استشهد بطلق ناري في الصدر، خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط مسجل خطر بقرية البراهمة. الشهيد الراحل باسم فكري أحمد طه 35 عاما رئيس مباحث مركز شرطة قوص، قد استشهد بطلق ناري في الصدر، خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط مسجل خطر بقرية البراهمة. الشهيد: ماجد عبدالرازق

النقيب ماجد عبدالرازق معاون مباحث قسم النزهة، الذي سالت دمائه الطاهرة مع مطلع شهر شعبان، حيث استشهد أثناء فحص إحدى السيارات الملاكي في شارع طه حسين، ورحل الشهيد وترك صغيره بعد ميلاده بأيام قبل الاحتفال بـ سبوعه. Advertisements الشهيد: أحمد المسلمي

النقيب أحمد صلاح المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، 26 سنة، قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بلبيس العام أثناء ملاحقته لعنصر إجرامي يقوم بارتكاب أعمال السرقات فقام بقتله.



كان الابن الأكبر لأسرته ولديه 3 أشقاء "بنتان وطالب بالثانوية"، وتوفي والده وهو في سن صغير وقضى أكثر من 5 سنوات بمحافظة الأقصر وطالب بالعودة للشرقية لكي يكون بجوار والدته لرعايتها هي وأشقائه. كان الابن الأكبر لأسرته ولديه 3 أشقاء "بنتان وطالب بالثانوية"، وتوفي والده وهو في سن صغير وقضى أكثر من 5 سنوات بمحافظة الأقصر وطالب بالعودة للشرقية لكي يكون بجوار والدته لرعايتها هي وأشقائه. الشهيد: مصطفى عبيد

الشهيد الرائد مصطفى عبيد، ضابط المفرقعات، ابن مدينة الدقهلية، أول شهداء الشرطة عام 2019 والذي ترك وراءه طفلين، استشهد يوم 5 يناير العام الماضي، حيث فوجئ أثناء عمله في تأمين كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بإمام المسجد المقابل للكنيسة يبلغه بوجود عبوات ناسفة أعلى سطح المسجد، ربما يتم استخدامها ضد الأقباط في احتفالات عيد الميلاد.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية للموقع ووجدت ثلاث عبوات ناسفة، وخلال العمل على إبطالها انفجرت إحداها، وأسفرت عن استشهاده.