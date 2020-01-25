شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يحذر من الجراد الصحراوي: «أخطر أنواع الآفات المهاجرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن «الجراد الصحراوي أخطر أنواع الآفات المهاجرة»، لافتا إلى أن الجراد يهجم بأسراب كبيرة، ويلتهم معظم المحاصيل الزراعية ويؤدي لخسائر فادحة، وأن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها.

Advertisements

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه ورغم دخول أعداد من الجراد بمحافظة البحر الأحمر قادمة من السودان فإن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة فرعية بإجمالي نحو 55 قاعدة بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة للمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيدة للحشرة إلى استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة، حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين أو استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.

وأوضح أن عمليات المسح والمكافحة مستمرة بالتعاون مع منظمة (فاو) حفاظا على الأمن الزراعي وتجنبا لمنع حدوث كوارث قد تدمر الزاراعات وتؤثر سلبيا على البيئة.