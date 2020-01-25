شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإذاعي محمد عبدالعزيز من مسقط رأسه في الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي قرية تفهنا العزب، بمركز زفتى، في محافظة الغربية، جثمان الإذاعي محمد عبدالعزيز، من مسجد وهدان، ودفنه بمقابر العائلة. شارك في الجنازة عدد من زملاء الراحل في الإذاعة، والشيخ أحمد نعينع، قارئ القران الكريم.

الالاف يشيعون جثمان الاذاعى محمد عبدالعزيز من مسقط رأسه في الغربية

ويعد الراحل محمد عبدالعزيز، من هو أحد رواد إذاعة القرآن الكريم، وهو صاحب مقولة «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة»، وقدم عددا من البرامج الدينية، منها «في رحاب الإيمان» و«قضايا معاصرة» و«أنوار الإيمان»، فضلًا عن تقديم شعائر صلاة الجمعة والفجر، وذلك قبل أن يخرج على المعاش عام 2005، كما شارك في تقديم بعض البرامج الدينية على التليفزيون المصري.