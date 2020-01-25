شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة توزع «الورود والشيكولاته» على المواطنين بشوارع المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع ضباط وأفراد الشرطة بإدارة مرور الدقهلية، الشيكولاتة والورود، اليوم السبت، على المارة وقائدي السيارات بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

وقام العميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، وضباط وأفراد الشرطة بالإدارة، وكذلك إدارة العلاقات العامة بمديرية الأمن والشرطة النسائية بالمديرية، بتقديم الشيكولاته والملبس والورود على المارة وقائدي السيارات بشارع الجيش وشارع قناة السويس والمشاية وبمحيط النصب التذكارى للجندى المجهول احتفالا بعيد الشرطة 68.

ولاقت هدية الضباط ترحاب كبير من المواطنين الذين ردوا عليها بالتهنئة بعيد الشرطة وهتافات «تحيا مصر» و«كلاكسات» السيارات لتوجيه التحية لكل الضباط والأفراد بمحافظة الدقهلية، كما حرص عدد من المواطنين على النزول من السيارات والتقاط الصور التذكارية مع الضباط وتوجيه التحية لهم.

رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بشوارع المنصورة احتفالاً بعيد الشرطة

رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بشوارع المنصورة احتفالاً بعيد الشرطة

رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بشوارع المنصورة احتفالاً بعيد الشرطة

رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بشوارع المنصورة احتفالاً بعيد الشرطة

رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بشوارع المنصورة احتفالاً بعيد الشرطة