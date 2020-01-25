شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يطالب غير المتعاقدين على مياه الشرب بالإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعى بالحي الخامس بالمدينة الذين لم يتعاقدوا على خدمة مياه الشرب، سرعة التوجه إلى إدارة حسابات المياه بمقر الجهازالقديم، للتعاقد على الخدمة واستلام العدادات لتوفيق أوضاعهم، تجنباً لقطع المياه.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم منح مهلة أسبوع للتعاقد قبل قطع المياه عن الوحدات غير المتعاقدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار استيداء حقوق الدولة، والمحافظة على مياه الشرب، ولضمان استمرار الخدمة المقدمة بالمدينة.