شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مؤتمر «Connect» بمشاركة 70 من ممثلي شركات السياحة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر بمنتجع الجونة السياحي بمحافظة البحر الأحمر، الدورة العشرين من مؤتمر «Connect»، والذي يقام سنويا في إحدى دول العالم ذات أهمية للشركات ووكالات السياحة والسفر بالسوق السياحي الفرنسي.

يأتي ذلك في ضوء سياسة الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية بالأسواق العالمية المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة السوق الفرنسي. ويعد هذا المؤتمر الذي بدأت فعالياته بمنتجع الجونة وستستمر حتى الاثنين، هو أحد أهم المؤتمرات الخاصة بالمهنيين الفرنسيين والذين يعملون في شركات ووكالات السياحة والسفر بفرنسا، حيث تأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر لتعريف السوق السياحي الفرنسي بمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية الموجودة بها والأنشطة المصاحبة لهذا المقصد السياحي الشاطئ.

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وأوضح المهندس احمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أنه تم تنظيم هذا المؤتمر بدعم من المكتب السياحي المصري بباريس، وبالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي، ومكتب الشركة الوطنية لمصر للطيران بباريس، بحيث يشارك في فعاليات هذه الدورة عدد 70 من ممثلي شركات ووكالات السياحة والسفر الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي أهم الصحف ووكالات الأنباء الفرنسية.

وخلال فعاليات المؤتمر، سيتم مناقشة الأساليب الحديثة المستخدمة في التسويق للمنتج السياحي ومستقبل العمل السياحي باستخدام وسائل وتقنيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية للمشاركين لمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية بها.وتم اختيار مصر لاستضافة الدورة العشرين للمؤتمر هذا العام نظرا لأهمية المقصد السياحي المصري وزيادة الطلب عليه وعودته كأحد أهم المقاصد السياحية الهامة بالسوق الفرنسي. وتم الدعاية لهذا المؤتمر بداية من المعرض الدولي للسياحة والسفر «IFTM TOPRESA» الذي اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2019 من خلال الصور والأفلام الدعائية، بالإضافة إلى نشر بعض المقالات الصحفية في المجلات والصحف المهنية التي صدرت من بداية سبتمبر الماضي.

كما تم تصميم موقع خاص لدورة هذا المؤتمر على صفحات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لنشر الصور والفيديوهات الخاصة بالمقصد السياحي الذي يستضيف المؤتمر وكافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتفاصيل هذه الدورة، كما تم وضع اللوجو المصري على الدعوات وكافة المواد الدعائية المتعلقة بالمؤتمر.