شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى نجع حمادى يحتفلون بعيد الشرطة ويمزقون صور المقاول الهارب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أهالى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، احتفالية بمناسبة عيد الشرطة 68 على طريق الكورنيش لتهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم على تضحياتهم ودورهم الكبير فى الحفاظ على أمن مصر، ورددوا هتافات ضد المقاول الهارب محمد على بسبب تحريضه ضد مصر من الخارج، كما قاموا بتمزيق صور محمد على مرددين هتافات "الخائن العميل".

ردد المشاركون هتافات مؤيدة لرجال الشرطة "الشعب والشرطة ايد واحدة"، و" الشرطة المصرية رجال"، " تحيا مصر الجيش والشرطة ايد واحده"، ويسقط الإخوان"، كما رددوا هتافات ضد المقاول الهارب محمد على، "يا محمد يا على يا خائن.. الشرطة المصرية أحسن رجال"، مؤكدين أن رجال الشرطة قدموا العديد من الشهداء فى محاربة الإرهاب، وقدموا الغالى والنفيس لحفظ بلادنا من الخونة والإرهابين لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقد شاركت سيدات قنا، فى الاحتفالات التى أقيمت بميدان العروسة بمركز نجع حمادى، للاحتفال باعياد الشرطة، ودعم الدولة المصرية فى مواقفها المختلفة وتفويض الرئيس السيسي فى مواقفه واتخاذ القرارات التى يراها مناسبة لصالح الشعب، وقمن بتمزيق صور العميل محمد على، ووضعها أسفل نعالهمن .

وقالت وفاء رشاد، أمين عام رابطة المراة الوطنية بقنا، ان مشاركة السيدات اليوم فى هذه الاحتفالية، نابع من حرصها وخوفها على الامن القومى والدولة المصرية، مشددة ان الامن القومى خط احمر، امام المغرضين ومروجي الإشاعات أمثال العميل محمد على، موضحة ان مصر بها 104 مليون جندى ملهم خلف رئيسيهم وقيادتنا الواعية، لافتة ان السيدات ضد اى عميل او خائن بحاول العبث بأمن مصر واستقرارها وان الشعب المصرى كتلة واحدة وحائط صد لكل الدعوات الهدامة.

Advertisements

من ناحية أخرى، شارك اللواء أركان حرب أشرف الداودى محافظ قنا واللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية 68، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، بمعسكر قوات الأمن بالكيلو 6 وسط حضور عدد كبير من القيادات.

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الشرطة المصرية تبذل كل غالى ونفيس ليلا ونهارا للحفاظ على أمن المواطنين ولتأمين منشآت الدولة، وأن ما قدمته الشرطة المصرية من انتصارات فى الحرب على الإرهاب سيسطره التاريخ بحروف من نور.

وذكر اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، أن عيد الشرطة المصرية عيد لكل المصريين لأن جهاز الشرطة المصرية، جهاز وطنى أصيل للدفاع عن الشعب المصرى ومقدراته، مشيرا أن الشرطة المصرية ستواصل العطاء لأن وظيفة ضابط الشرطة تحمل رسالة سامية لا يستغنى عنها .















