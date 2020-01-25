فيديو معلوماتى.. كيف أمنت وزارة الصحة المصريين من تفشى فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت مصر ممثلة فى وزارة الصحة سلسلة من الإجراءات التي تضمن عدم تسرب المرض من الخارج خاصة البلاد الموبوءة الي الداخل لحماية البلاد من التفشيات الوبائية . ”الخليج 365” يستعرض فى فيديو معلوماتى الاستعدادات التى اتخذتها وزارة الصحة لحماية المصريين من وباء فيروس كورونا. 1- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد. 2- مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض . 3- العزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا . Advertisements 4- تعميم منشور على منشآت الصحة، للتعريف بالحالات والتعامل معها، وإجراءات الوقاية. 5- رفع درجة الاستعداد وإجراءات المكافحة، وتجهيز أقسام العزل بالمستشفيات. 6- تنشيط إجراءات لرصد أمراض الجهاز التنفسى الحادة، ورفع الوعي. 7-متابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة.

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