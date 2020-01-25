شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والأثار يبحث مع اليونسكو إدراج أديرة وادى النطرون لمواقع التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، Katri lisitzin الخبيرة فى إدارة مواقع التراث العالمى ولجنة الايكروم التابعة لليونسكو ومقرها الإقليمى فى الشارقة، وذلك لمناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفنى لإعداد واستكمال ملف ادراج أديرة وادى النطرون على قائمة مواقع التراث العالمى باليونيسكو.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه من المقرر أن يلتقى وزير السياحة والأثار بالسفير Raymond bondin سفير مالطة الأسبق لدى اليونسكو وخبير اليونسكو فى مواقع التراث العالمي، والذى يزور مصر حاليا.

وخلال اللقاء، القى وزير السياحة والأثار الضوء على أهمية أديرة وادى النطرون، حيث أنها تتميز بكونها أقدم الأديرة فى المنطقة واحد محطات رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ومزار لمئات الآلاف من السياح والأخوة المسيحيين لاسيما أنها مكان دفن الأنبا بيشوى الذى توفى فى القرن الرابع الميلادى، والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.

كما تم أيضا مناقشة بعض البنود المتعلقة باستكمال ملف إدراج أديرة وادى النطرون على قائمة التراث العالمى لليونسكو والمقرر تقديمة قريبا.

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وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، أن المتخصصين والخبراء خلال الأيام الماضية قاموا بجولة تفقدية للأديرة، التقوا خلالها بالرهبان ومسئولى المجلس الأعلى للآثار والمحافظة، كما تم عقد عدة جلسات نقاشية ومجموعات عمل مع فريق عمل اللجنة العلمية الأثرية، التقنية التى سبق وتم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار لتجهيز الملف الخاص بأديرة وادى النطرون لتقديمة إلى منظمة اليونسكو لإدراجها على قائمة التراث العالمى المادى، والتى تضم آثاريين ومتخصصين من مختلف التخصصات ذات الصلة.

وأكد ماجد مصلح أنه أثناء الجولة أثنى الخبراء على الجهد المبذول من قبل الوزارة واللجنة فى إعداد ملف ادراج أديرة وادى النطرون ضمن قائمة التراث العالمى باليونيسكو، لاسيما وأنها تضم سلسلة من الأديرة والمنشآت المسيحية المقدسة منها دير الأنبا بيشوى والسريان ومقار والبراموس.

وفى سياقٍ متصل تقوم وزارة السياحة والآثار بدوراً رئيسياً لتنشيط السياحة الثقافية لهذه الأديرة والتى تُعد من أهم وأقدم أنواع السياحة فى مصر، وتقع ضمن محطات رحلة العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن لدى مصر 7 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمى، منها 6 مواقع أثرية هى مدينة طيبة القديمة (الأقصر) ودير سانت كاترين بجنوب سيناء ومعابد النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، وجبانة ممفيس من منطقة أهرامات الجيزة إلى دهشور، ومنطقة أبو مينا بالإسكندرية والقاهرة التاريخية، بالإضافة الى وموقع واحد تراث طبيعى هو وادى الحيتان.