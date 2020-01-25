شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمن الجيزة يحتفل بذكرى عيد الشرطة بتوزيع الحلوى والورود على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلفت مديرية أمن الجيزة، بذكرى عيد الشرطة رقم 68، حيث تواجد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء رمزى البسيونى حكمدار الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية، بميدان مصطفى محمود بالعجوزة، للمشاركة فى الاحتفال.

وشهد احتفال مديرية أمن الجيزة، عزف الفرقة الموسيقية للشرطة النشيد الوطنى، بمشاركة عدد من المواطنين الذين قدموا التهنئة للقيادات الشرطية.

كما شاركت الشرطة النسائية فى الاحتفال، بتوزيع الورود والحلوى على المواطنين وقائدى السيارات بميدان مصطفى محمود، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

وفى السطور التالية نرصد بطولة الشرطة المصرية فى مواجهة الاحتال الأجنبى، عقب انتهاء معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى سطر فيها رجال الشرطة المصرية مواقف مشرفة، قبل 68 سنة من الآن، في مواجهة الإحتلال الأجنبي، واستبسلوا في الدفاع عن الأرض والعرض، خرج جموع الشعب المصري فى الإسماعيلية لإستقبال الأبطال بمحطة السكة الحديد، وسط هتاف لا يتوقف لهم، بسبب شجاعتهم وصمودهم في وجه العدو.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.









































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