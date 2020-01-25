شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها .. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين حيث ارتفع سعر الذهب في مصر إلى 688 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر، بسبب الارتفاع الملحوظ لسعر الذهب عالميا منذ مساء الجمعة، على خلفية تطورات تفشى فيروس كورونا فى الصين ودول أخرى، الأمر الذى دفع فى اتجاه المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أوقية الذهب إلى ما بين 1571 إلى 1573 دولار للأوقية، وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، ”السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة.

الحكومة تخصص 2 مليار جنيه لرصف الطرق ومليار لـ "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية خلال المرحلة الأولي بـ 11 محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

طارق شوقى: لا نملك رفاهية الانتظار لتطوير التعليم.. وتقدمنا 16 مركزا

أكدت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة مهتم برفع مستوى التعليم فى المدارس الحكومية التى تمنح الشهادة الوطنية والتى تمثل 86% من أعداد ونوعيات المدارس المصرية، حيث أضاف وزير التربية والتعليم فى فيديو له، نشره عبر صفحته الشخصية تحت عنوان: محاضرة السودان: "خطوات تطوير نظام التعليم المصرى"، أن الوزارة بدأت مرحلة تطوير التعليم منذ توليه الوزارة فى 2017.

مصدر أمنى: مصطفى النجار هارب من حكم بالحبس 3 سنوات لإهانته القضاء

صرح مصدر أمنى بأن مصطفى أحمد النجار، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب "إهانة القضاء" وهارب، كانت الهيئة العامة للاستعلامات، قد أكدت فى وقت سابق إن مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلمانى السابق ليس محبوساً ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن.

منتدى دافوس يعلن عن تدشين مجلس عالمى لحوكمة العملات الرقمية

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية، يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصاداتالناشئة.

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انتشار فيروس كورونا فى 4 قارات ..1287 حالة مؤكدة و41 حالة وفاة

نشرت السلطات الصينية أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات في مركز تفشي المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى؛ وتم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا ، حيث أصبح الفيروس الآن في أربع قارات. في الصين ، قالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن هناك 1287 حالة مؤكدة، منها 444 حالة جديدة ، فى الوقت الذى توفى فيه 41 شخصًا، بينما لا تزال 237 حالة فى مرحلة خطيرة.

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 7

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

"الإسكان": بدء تسليم 456 وحدة بـ"JANNA" و288 وحدة بـ"دار مصر" العبور 16فبراير

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 16 يناير، فى تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

مصر والأمم المتحدة تتفقان على التعاون نحو مزيد من التمكين للمرأة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الامين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس السويسرية.

مهلة أخيرة للمتنافسين على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا

قررت الهيئة القومية منح مهلة أخيرة للشركات المتنافسة على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (TVM) تنتهى فى 20 فبراير المقبل، من أجل تقديم عروضها الفنية والمالية لتصنيع وتوريد الماكينات المطلوبة، بحيث يكون آخر موعد لتقديم عروض تصنيع وتورد وتركيب الماكينات الساعة الثانية عشر ظهر الخميس الموافق 20 فبراير 2020.